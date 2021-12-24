Yolcu Feribotunda Feci Kaza! 30 Kişi Yaşamını Yitirdi

Khanam, kurtarma çalışmalarında 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti. Kurtarılan yolcuların vücudunda yanıklar olduğunu aktaran Khanam, kazayla ilgili arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Khanam, feribotta yangın çıkınca bazı yolcuların nehre atladığı bilgisini de paylaştı.