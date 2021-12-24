İzmir Limanı'nda Yılın İlk 11 Ayında 8,5 milyon Ton Yük Elleçleme Yapıldı
Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.
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Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.
TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre, limanda ithalat ihracat işlemi yapılan yüklerin 4 milyon 480 bin tonunu konteynerler oluşturdu.
Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı, konteyner başta olmak üzere genel kargo, dökme katı, dökme sıvı, RO-RO ve yolcu gemilerine hizmet veriyor.
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