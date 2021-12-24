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  3. İzmir Limanı'nda Yılın İlk 11 Ayında 8,5 milyon Ton Yük Elleçleme Yapıldı
İzmir Limanı'nda Yılın İlk 11 Ayında 8,5 milyon Ton Yük Elleçleme Yapıldı

İzmir Limanı'nda Yılın İlk 11 Ayında 8,5 milyon Ton Yük Elleçleme Yapıldı

Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.

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Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi. 
TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre, limanda ithalat ihracat işlemi yapılan yüklerin 4 milyon 480 bin tonunu konteynerler oluşturdu. 
Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı, konteyner başta olmak üzere genel kargo, dökme katı, dökme sıvı, RO-RO ve yolcu gemilerine hizmet veriyor.

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