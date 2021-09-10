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  3. Yük gemileri Sinop Limanı'na sığındı!
Yük gemileri Sinop Limanı'na sığındı!

Yük gemileri Sinop Limanı'na sığındı!

Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

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Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 30'a yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.

Limanda bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar harekete geçecek.

Vira Haber

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