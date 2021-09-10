Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk motoryat seri üreticisi Sirena Marine’de bayrak değişimi yaşandı. Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, İpek Kıraç’tan boşalan CEO’luk koltuğuna oturdu.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olan Genç, çalışma hayatına Pentaned Nav. Arch. & Design’da hissedar olarak başladı. Ardından Numarine Performance Yachts’ta proje yöneticisi olarak görev alan Genç, daha sonra ürün müdürü olarak Sirena Marine bünyesine katıldı.

Üç yıl kadar Azimut Marine’de yine ürün müdürü olarak çalışan Genç, daha sonra tekrar Sirena Marine’e döndü ve direktör olarak görevi almaya başladı. Genç, Eylül 2021 itibariyle CEO olarak atandı.

Vira Haber