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Yük gemisinde yangın!

Yük gemisinde yangın!

Çanakkale'de açıklarında Palau bayraklı Hacı Arif Kaptan (HAK) adlı arpa yüklü kuru yük makinesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Gelibolu ilçesi açıklarında Palau bayraklı Hacı Arif Kaptan (HAK) adlı arpa yüklü kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Olay nedeniyle motorları durarak sürüklenmeye başlayan 130 metrelik gemi demirletildi.

Daha sonra bölgeye güvenlik amacıyla "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Yangına mürettebatın müdahale ettiği, geminin kaptanının henüz yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Vira Haber

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