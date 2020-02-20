Denizin dibinden kilolarca atık çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 116 kilogram atık çıkarıldı.
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Gümbet Koyu'nda düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizin dibindeki atıkları toplamak için denize daldı. Dalgıçların bu çalışmalarına Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur ile Hüseyin Boyacı İlkokulu'ndan bazı öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan atık toplayarak destek verdi.
Temizlik sonunda denizden ve kıyıdan lastik, cam, plastik ile metal malzemelerden oluşan 116 kilogram atık toplandı.
Atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.
Vira Haber
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