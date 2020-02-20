Kırmızı beyaz kulelerin yüzde 50’si tamamlandı

Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam edildi.

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başlanırken 18'incisinin yerleştirilmesiyle 32 blokluk kısmın yüzde 56,3'ü tamamlanmış oldu.

Çalışma kapsamında bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküp gerçekleşme sağlandı.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Vira Haber