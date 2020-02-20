DTO’da gerçekleştirilecek BİMCO seminerleri

Düzenlenecek seminerler şunlar:

23-24 Mart 2020: Alım ve Satım Semineri (Sale and Purchase Seminar)

Seminerde, gemi alım satım süreçlerinin ve mekanizmalarının arka planı, gemilerin fiziksel durumları, satış fiyatları, piyasa değerleri, satış vergileri ve masrafları, ödeme yöntemleri, anlaşmazlık çözümüne ilişkin analizlerin incelenmesi ve anlaşma hükümleri gibi konular ele alınacak olup, seminer süresince vaka çalışmalarına da yer verilecektir. Kontenjan sınırlı olup söz konusu seminerin detaylarına https://www.bimco.org/training/courses/2020/0324_sale-and-purchase_istanbul sayfasından bakabilirsiniz.

25-27 Mart 2020 : Emtia Ticareti ve Kiralamaya ilişkin İleri Düzey Seminer (Commodity Trading and Chartering Masterclass)

Seminerde, mal satış sözleşmeleri ilkeleri ve yaygın kullanım şekilleri, satış, sigorta ve taşıma sözleşmeleri arasındaki ilişki, armatörler ve kiracıların görevleri, konşimento ve teminat mektubu hususları ele alınacaktır. Bahse konu seminere kontenjan sınırlı olup, seminere ilişkin detaylı bilgilere https://www.bimco.org/training/courses/2020/0325_commodity-trading-and-chartering_istanbul internet adresinden erişilebilmektedir.

Vira Haber