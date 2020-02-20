"Geleceğin Deniz Yakıtı" konuşulacak

Moderatörtlüğünü Erhan Esinduy’un yapacağı panel de Sea Commerce Consulting şirketi adına Cpt Saleem Alavı, deniz yakıtlarında LNG ile Methanol’u karşılaştıracak.

IMO 2020 kurallarını da ele alacak olan Methanol Institute adına Mr Chris Chatterton de, Methyl / Ethyl alkolün deniz yakıtı olarak kullanımını, ilgili geçici kurallarını ve IMO’nun 2050 GHG emisyonları ile ilgili stratejilerini anlatacak.

Methanol’un deniz yakıtı olarak kullanılmasının klas kuruluşu perspektifinden anlatacak olan ABS Pire ofisinden Anthony Vourdachas ve son olarak Lloyd’s Register Southampton ofisinden Petro Zaarour, methonal ile çalışan gemilerin klaslanması konusunu ele alınacak.

Seminere katılanlar methanol ile ilgili bir çok değerli bilgiye ulaşabilecekler ve son bölümde istedikleri soruları konuşmacılara sorabilecekler.

“Durmak yok, denizciliğe en iyi ve kaliteli şekilde katkı vermeye devam” mottosuyla hareket eden Eskomarine, denizcilik camiasına faydası olacağını düşündükleri bu etkinliğe katılımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Saat 14:00 te başlayacak ve 17:30’a kadar devam edecek seminer sonrasında ise kokteyle katılım sağlanacak.

Vira Haber