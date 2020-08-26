Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den İyon Denizi Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için harekete geçeceklerini açıkladı

KARASULARI 6 MİLDEN 12 MİLE

İtalya ve Mısır ile imzalanan MEB anlaşmaların tartışıldığı oturumda açıklamalarda bulundu.

Bu kararı Deniz Hukuku Sözleşmesinin 3. maddesini baz alarak hazırlayacaklarını belirten Miçotakis, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için bir yasa tasarısı hazırlayıp meclise sunacaklarını açıkladı.

Uzmanlar Miçotakis'in bu açıklamasıyla ilgili, hayata geçirilme teşebbüsünün savaş sebebi sayılabileceğini belirtti.

Vira Haber