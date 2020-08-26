Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den İyon Denizi Açıklaması
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için harekete geçeceklerini açıkladı
A+A-
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için harekete geçeceklerini açıkladı
KARASULARI 6 MİLDEN 12 MİLE
İtalya ve Mısır ile imzalanan MEB anlaşmaların tartışıldığı oturumda açıklamalarda bulundu.
Bu kararı Deniz Hukuku Sözleşmesinin 3. maddesini baz alarak hazırlayacaklarını belirten Miçotakis, İyon Denizi'ndeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için bir yasa tasarısı hazırlayıp meclise sunacaklarını açıkladı.
Uzmanlar Miçotakis'in bu açıklamasıyla ilgili, hayata geçirilme teşebbüsünün savaş sebebi sayılabileceğini belirtti.
Vira Haber
Bu haber toplam 219 defa okunmuştur
Etiketler : Yunanistan, Deniz
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.