Yunanistan sahilinde 'tanımlanamayan cisim' bulundu

Selanik'e bağlı Michaniona sahilinde keşfedilen cisim, yuvarlak yapısıyla 'UFO'ları andırıyor. Ancak görüntünün ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bir Google Earth kullanıcısı tarafından Disclose.tv'de paylaşılan görüntülerde, cismin yaklaşık olarak 60 metre çapında olduğu tahmin ediliyor.

İnternet kullanıcıları, UFO'lara (Unidentified Flying Object) benzetilen cisme, denizin altında bulunduğu için 'Tanımlanamayan uçan cisim' anlamına gelen 'USO' adını verdi.

Vira Haber