‘Hayvanlar ve Biz’ sergisi Milta Bodrum Marina’da

İZEV Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) "Hayvanlar ve Biz" Sergisi 3 - 13 Ağustos tarihlerinde Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi'nde açılıyor

Down sendromlu gençlerin, iyi bir eğitim, doğru sosyalleşme desteği ve yaklaşımla neleri başarabileceğini göstermek isteyen İZEV Vakfı şimdiye kadar, alışılagelmiş ve yetersiz kalan farkındalık çabalarına yeni bir boyut getirmeyi amaçladığı bir projeye imza attı.

Down sendromlu gençler, hayatın her alanında var olabildiklerini kanıtlıyor ve uluslararası bir projeye her aşamasında aktif görev alıyorlar. 3 – 13 Ağustos tarihlerinde Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergide, ülkemizden dünyaya örnek zengin bir görsel dille bütünleştirilen "Hayvanlar ve Biz" projesi şimdiye kadar yapılmış olan sosyal sorumluluk projeleri içinde yeni bir boyutu işaret etmektedir.

3 etaplık ve 6 yılı kapsayan bir büyük projenin 2. Etabı olan "Hayvanlar ve Biz" fotoğraf literatürüne katkıda bulunacak kadar özel 14 eserden oluşmaktadır.

Vira Haber