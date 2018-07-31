Muğla’nın markası ‘’Mavi Yolculuk"

Her yıl 3 milyondan fazla turisti ağırlayan ve bin 484 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip şehri olan Muğla'nın, farklı ülkelerden gelen turistlere sunduğu tatil imkanlarının başında gelen "mavi yolculuk", artık bilindik bir marka halini aldı.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor. Mavi yolculuk, Muğla'da tatil yapan turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.

"Mavi yolculuk Muğla'nın markasıdır"

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, mavi yolculuğun, Muğla'nın dünya turizmine bir armağanı olduğunu söyledi.

Karacaağaç,, "Mavi yolculuk Muğla'nın markasıdır. Muğla'nın kıyı uzunluğu bugün İspanya'nın kıyılarından daha fazladır. Bölgemiz özellikle yeşil ile mavinin en güzel buluştuğu köşeleri bünyesinde barındırıyor. Gökova Körfezi, Bodrum, Marmaris, Göcek ve Fethiye mavi tur güzergahları. Bodrum-Marmaris, Marmaris-Fethiye arasında haftalık mavi turlar düzenleniyor" dedi.

Türkiye ve dünyanın her yanından "mavi düşlerinin peşinden gidenlerin" şehrin mavi yolculuk rotalarında buluştuklarını dile getiren Karacaağaç, şöyle devam etti:

"Ege ve Akdeniz'in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun birbirine karıştığı doğal ortamda sürükleyici bir yolculuğa çıkmak isteyenler, mavi yolculuğu tercih ediyor. Bölgedeki özel turlar, belirledikleri rotalarda özgürce gezmek isteyen aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçim."

Bu rotaların eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Karacağaç, turistlerin çoğunluğunun Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarını kapsayan yolculuğa çıkmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Mavi yolculuğa son zamanlarda yerli turistlerin de ilgi göstermeye başladığına işaret eden Karacaağaç, "1945'li yıllardan beri başlayan mavi yolculuk bölgemizin bir markası haline geldi. Yerli ve yabancıların ilgi odağı. Biz çoğu zaman kimlerin geldiğini bilmiyoruz ama onlar gittikten sonra öğreniyoruz. Dünyaca ünlü bir çok isim kentimizdeki bakir koylarda güven içinde tatillerini yapıp güven içinde ülkelerine dönüyor" diye konuştu.

Karacaağaç, dünyanın pekçok ülkesinden devlet adamları, sanatçılar ve bilim insanlarının Muğla'nın koylarında huzur ve güven içinde bir tatili tercih ettiklerini anlattı. Karacaağaç, "Bu güzellikleri gördüklerinde, ülkelerinde kentimizin reklamını yapıyorlar. Ayrıca mavi yolculuk sırasında alışveriş yaparak, ülke ve kent ekonomisine katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

Mavi yolculukların gelecek de aynı keyifle yapılabilmesi için koyların korunması ve kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Karacaağaç, çevre duyarlılığının altını çizdi.

"Tatilciler, doğayla iç içe zaman geçiriyor"

Muğla ve turistik ilçelerine tatil için dünyanın farklı ülkelerinden lüks yatlarıyla gelen tatilciler de kendi tekneleriyle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova Körfezi'nin ıssız ve sakin koylarına demir atarak, güneş ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bodrum'da Cennet Adası, Yalıçiftlik, Bitez, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahip oldukları mega yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Gökova Körfezi'nde de tatilciler daha çok Sedir Adası ve Akyaka açıklarında denize girmenin keyfini yaşıyor. Mega yatlar, mavi sularda gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

Vira Haber