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Rusya Kırım’a 6 gemi daha konuşlandıracak

Rusya Kırım’a 6 gemi daha konuşlandıracak

Kırım’da kendi Karadeniz Filosunu yerleştiren Rusya yıl sonuna kadar yarımadaya 6 askeri gemi daha getirmeyi planlıyor.

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Rusların Akyar’da (Sivastopol) Rusya Deniz Filosu Günü dolayısıyla düzenlediği kutlamalar sırasında konuşan Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, “Yıl sonuna kadar filomuza farklı tiplerde 6 gemi daha katılacak.” diye bildirdi.

Moiseyev filoya katılacak gemiler arasında küçük füze gemilerinin de bulunacağını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoliy Petrenko, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da Kalibr seyir füzeleriyle donatılmış 8 gemi ve denizaltı konuşlandırdığını bildirmişti.

Vira Haber

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