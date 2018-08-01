Rusya Kırım’a 6 gemi daha konuşlandıracak
Kırım’da kendi Karadeniz Filosunu yerleştiren Rusya yıl sonuna kadar yarımadaya 6 askeri gemi daha getirmeyi planlıyor.
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Rusların Akyar’da (Sivastopol) Rusya Deniz Filosu Günü dolayısıyla düzenlediği kutlamalar sırasında konuşan Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, “Yıl sonuna kadar filomuza farklı tiplerde 6 gemi daha katılacak.” diye bildirdi.
Moiseyev filoya katılacak gemiler arasında küçük füze gemilerinin de bulunacağını belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoliy Petrenko, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da Kalibr seyir füzeleriyle donatılmış 8 gemi ve denizaltı konuşlandırdığını bildirmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Akyar, kırım, Sivastopol, Rusya Deniz Filosu Günü, donanma, gemi
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