Yunanistan'a Kaçırılmaya Çalışılan 1 Ton Midye Ele Geçirildi

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılara göz açtırmamaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Yunanistan'a kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton midye Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.

TEKRARDAN DENİZE BIRAKILDILAR

Söz konusu olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yeniden denize bırakılması sağlandı.

Vira Haber