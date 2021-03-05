İMEAK DTO, Kocaeli Şubesi Hizmet Binasını Satın Alıyor!

4 Mart Perşembe günü saat 14:00’te video konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis toplantısında Kocaeli hizmet binasının satın alınması oylamaya sunularak kabul edildi.

Kocaeli şubesi hizmet binasının 6 milyon 150 bin TL bedelle satın alınması kabul edildi!

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli şubesi hizmet binasının 6 milyon 150 bin TL bedelle satın alınmasının onaya sunulması hakkında; ''Halihazırda Kocaeli Şubemizin Hizmet Binası olarak kiracı sıfatıyla kullanmakta olduğu binanın sahibi olan Arüv Çevre firması iş yeri değişikliği sebebiyle ayrılma kararı aldı. Bundan dolayı da binayı 7 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. Buradan hareketle yaptığımız görüşmeler neticesinde kendileriyle sizin onayınıza vabeste buranın 6 milyon 150 bin TL bedelle satın alınması için anlaştık. Arüv firması önümüzdeki dönemde bir süre buradaki ofisini devam ettirmeyi düşünüyor. Kullandıkları 1 katta aylık 10 bin TL bedelle oturmaya devam edecekler. Kocaeli bölgesi önemli bir bölge. Bodrum ile başladık ve peşinden Aliağa binamızı satın aldık. Bu sırada İzmir binamızın inşaatı devam ediyor. Şimdi de bu imkan çıktı ve satın alma konusunda hareketlendik. Uygun görüyorsanız onayınızı istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ardından onaya sunulan satın alma işlemi kabul edildi.

DTO Kocaeli Başkanı Vedat Doğusel; ''Bizler için çok önemli olan bu kararı alan meclise hem Kocaeli şubemiz hem de tüm denizciler olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren genel merkezimizle uyumlu bir şekilde, onların bize vermiş olduğu katkılarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Binanın hepimiz için hayırlı olması dileğiyle, teşekkür ediyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın.'' ifadelerini kullandı.

Vira Haber