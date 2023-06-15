Yunanistan'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bir gemi enkazından kurtarılan göçmenler kıyı açıklarında bulunan bir depoya sığındılar. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Yunan yetkililer, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin kimlik tespitini yapmak üzere çalışmalara başladı.

Vira Haber