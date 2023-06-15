İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yunanistan'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu
Yunanistan'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

Yunanistan'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

A+A-

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bir gemi enkazından kurtarılan göçmenler kıyı açıklarında bulunan bir depoya sığındılar. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Yunan yetkililer, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin kimlik tespitini yapmak üzere çalışmalara başladı.

aa-20230614-31431718-31431717-yunanistanda-duzensiz-gocmenleri-tasiyan-balikci-teknesi-alabora-oldu.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.