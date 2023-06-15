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Deniz Emniyet Komitesinin 107. Dönem Toplantısı Yapıldı

Deniz Emniyet Komitesinin 107. Dönem Toplantısı Yapıldı

IMO'nun deniz emniyet komitesinin 107. Dönem toplantısı denizcilik genel müdürlüğü de katılım sağladı.

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Deniz Emniyet Komitesinin 107. Dönem toplantısı Denizcilik Genel Müdürlüğünün de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bazı önemli kararlar alındığı Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyuruldu.

Alınan kararlar;

fypoj-hx0aeuppl.jpgfypoj-zwiaaxtan.jpgVira Haber

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