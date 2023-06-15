DFDS Genç Yöneticilerini Geleceğe Hazırlıyor

Avrupa’nın prestijli eğitim kurumlarından Copenhag Business School’dan gelen eğitimciler eşliğinde yürütülen programda katılımcılar, liderlik temelleri, iş geliştirme ve zorlu durumlarını yönetme gibi iş başlıklarında eğitimler aldı. 3 aşamadan oluşan ve hepsi fiziksel ortamda düzenlenen eğitimin 3’üncü ve son aşaması, 5-6 ve 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazandı.

Temel amacı genç yöneticileri geleceğe hazırlamak olan eğitim, şu 3 konu başlığını içeriyor:

1- Kişinin kendini ve liderlik yetkinliklerini keşfetmesi

2- Stratejik bakış açısı ve hedef geliştirme

3- Değişim yönetimi. Gerçek vakaların analizi ve sunumu

Gençlere kariyer desteği: Starfish Staj Programı

DFDS Akdeniz İş Birimi, üniversite öğrencilerine sunduğu Starfish Staj Programı ile de mühendislikten finansa, operasyondan insan kaynakları yönetimine kadar farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları, profesyonel ağlarını genişletmeleri ve kariyerlerini ilerletmeleri için benzersiz bir olanak sunuyor. Stajyer öğrenciler haftada 3 gün farklı iş birimlerinde çalışarak uygulamalı deneyim kazanıyor ve kendileri için özel olarak tasarlanmış projelerde sorumluluk alıyor. DFDS, Starfish Staj Programı ile kariyerlerine yeni başlayan öğrencilere yeni kapılar açmayı ve potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Son 2 yılda, 10’a yakın çalışan DFDS’in Avrupa’daki ofislerine atandı

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak son 2 yıl içinde, 10’a yakın çalışanın Avrupa’nın farklı ülkelerindeki DFDS ofislerine atanmasını sağladıklarını vurgulayan DFDS İK Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, şirket olarak eğitime ve gelişime büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Kişisel gelişimden liderlik eğitimine kadar farklı düzeylerde ve farklı görev tanımlarına uygun eğitimlerle çalışanlarımızın önünde yeni ufuklar açıyoruz. Genç yöneticilerimizin farklı alanlarda potansiyellerini ortaya çıkarmayı çok önemsiyoruz. Akdeniz İş Birimi’nin Yetenek Gelişim Programı ‘Lead, Move, Grow’ da bu vizyonun en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Onların yurtdışında çeşitli görevlere getirilmeleri, attığımız adımların sonuç verdiğini görmek bizi hem sevindiriyor hem de motive ediyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de çalışma arkadaşlarımıza Türkiye’de ve yurtdışında farklı kariyer seçenekleri sunmaya devam edeceğiz. Çok önem verdiğimiz Starfish Staj Programı ile de ülkemizin geleceği olan gençlere kariyer yolculuklarında yardımcı oluyor, potansiyellerini hayata geçirmeleri için destek veriyoruz.”

Vira Haber