Yunanistan’dan göçmenlere deniz bariyeri

Yunanistan, Türkiye'den Yunan adalarına gelen göçü engellemek için deniz sınırlarına bariyerler yerleştirecek. Savunma Bakanlığı, bu amaçla 2,7 kilometre uzunluğundaki yüzen bariyer için üç ay içinde teklif vermeleri konusunda özel şirketleri ihaleye davet etti.

Yunanistan Savunma Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, "acil durumda kullanılacak" yüzen bariyerin ne zaman yerleştirilmesinin planlandığı konusuna ise açıklık getirilmedi.

Yunan donanmasının hizmetine verilecek bariyerin toplamda 1 metre 10 santimetre, denizin üstündeki kısmının ise 50 santimetre yükseklikte olması ve üzerinde yarıp sönen ışıklarla donatılması hedefleniyor.

Gider 500 bin euro

Savunma Bakanlığına göre, bariyer projesi, dört yılık bakım gideri de içinde olmak üzere 500 bin euroya mal olacak. Geçen yıl Yunan adalarına 60 binin üzerinde göçmen kaçak yollarla geçiş yapmıştı.

Vira Haber