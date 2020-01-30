Geleceğin Denizciliğine Odaklı Yenilikçi Eğitim Ağı “MINE-EMI”

Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan “Uluslararası Paydaş Konferansı'' 23 - 24 Ocak tarihlerinde 2 gün süre ile gerçekleşti.

MINE-EMI (Maritime Innovative Network Of Education For Emerging Maritime Issues – Geleceğin Denizciliğine Odaklı Yenilikçi Eğitim Ağı) Projesi kapsamında denizcilik sektöründe çözüm bekleyen belli başlı sorunlar, bu zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun kurumlar arasında dolaşımını kolaylaştırma amacını gütmektedir. Projenin diğer bir amacı denizcilik endüstrisinin gereksinimlerine uygun biçimde eğitimin yetkinliğinin yükseltilmesi maksadıyla denizcilik eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile sanayi arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliğini artırmaktır. Böylelikle uzun vadede modern ve etkin eğitim ve öğretim ile sürdürülebilir denizcilik ekonomisi, Mavi Büyüme ve Entegre Denizcilik Politikası uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılmasına katkı sağlayacak “Denizcilik Eğitim ve Öğretim Kurumları Topluluğu” oluşturulması öngörülmektedir.

Konferansın açılış konuşmalarını PRU Rektörü Prof. Oral Erdoğan ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem yaptı.

Konferansta; Piri Reis Üniversitesi – Koordinatörlüğünde; projenin diğer ortakları olan Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Pire Belediyesi –Yunanistan, Bulgaristan Denizcilik Kümeleşmesi ve Çevresel Deniz Bölgeleri Birliği-Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa) yer aldılar. Bunların yanı sıra Türk üniversitelerinden de katılımcılar sunumlarıyla konferansa iştirak ettiler.

Vira Haber