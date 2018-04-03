Yunanistan’dan küstah Kardak çıkışı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'Yunanistan'ın Kardak bölgesini ve Ege'deki bazı adacıkları Avrupa Birliği'nin (AB) 'Natura 2000' çevre programına dahil ettiğine' ilişkin soruya yazılı yanıt vermişti.

Aksoy, 'Kardak kayalıklarının, Türkiye'nin egemenliği altında olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığını' söyleyerek, "Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimizi hatırlatırız" ifadesini kullanmıştı.

Aksoy'un sözlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıtta Yunanistan'ın Kardak adaları üzerindeki egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğu ve Türkiye'nin sözlerini tartması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, "Türkiye, kendi etrafındaki bazı bölgelerde yaptığı gibi, herhangi bir sonuçla karşılaşmadan uluslararası hukuku ihlal edebileceğini düşünüyorsa, hata yapıyor. Ankara'ya sözlerini tartmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Vira Haber