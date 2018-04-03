Lider Pfizer Sen Çok Yaşa Yelken Takımı

Pfizer Sen Çok Yaşa Yelken Takımı, BAU İlkbahar Trofesi'nin ilk ayağında IRC 3 kategorisinde yarıştı ve kendi sınıfında üç yarışta birinci gelerek haftasonunu lider tamamladı.



Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü'nün düzenlediği BAU Spring Trophy 2018 yelken yarışlarına geçtiğimiz hafta sonu soğuk hava şartlarında gerçekleşen toplam üç yarışlık ilk etap ile start verildi. Pfizer Sen Çok Yaşa Yelken Takımı, 24 Mart'ta yapılan iki şamandıra yarışı ve 25 Mart'ta coğrafi rotada gerçekleşen yarışların tümünde birincilik elde etti. Toplam dört ayaktan oluşan bu yarış serisi, nisan ve mayıs aylarında devam edecek.



Pfizer Sen Çok Yaşa Yelken Takımı ileri evre meme kanseri farkındalığı için yelken açıyor.

Takımın mimarlarından Aslı Dülgeroğlu, yelken takımının başarısı hakkında şunları söyledi: “Kulübümüz tam da bu anlayışla, Pfizer çalışanlarının iş yeri dışında da bir araya gelerek, tutkunu oldukları hobilerini gerçekleştirmelerine ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarına destek oluyor. Ayrıca katıldığımız yarışlarda verdiğimiz mesajlar aracılığıyla metastatik yani ileri evre meme kanseriyle mücadele eden hastalara destek olmayı ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.”



















Vira Haber

