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Yunus Balıklarından Vatandaşlara Görsel Şölen

Yunus Balıklarından Vatandaşlara Görsel Şölen

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gezmek için denize açılan vatandaşların bulunduğu tekne ile yarışan yunus balıkları görsel şölen sundu.

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir grup vatandaş gezmek için tekne ile denize açıldı. Denizde seyreden teknenin çevresine yunus balıkları geldi. Bir süre tekne ile yarışan yunus balıkları, suyun üzerine çıkarak teknedeki vatandaşlara görsel şölen sundu. Teknede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yunus balıkları bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Vira Haber 

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