Yurdun Doğu ve Güneydoğusu İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Yurdun doğu ve güneydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Vira Haber
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Etiketler : yağış, sağanak, hava durumu
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