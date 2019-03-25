Yürekleri ağıza getiren gemi limana yanaştı

Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 479 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Gemi hava şartlarının yumuşaması ardından çekiciler ile hareket ettirildi ve Molde limanına yanaştı.

Yetkililer, motorunda yaşanan arızanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle içindeki toplamda bin 373 yolcu ve mürettebatla karaya doğru sürüklenmeye başlayan geminin, 479 yolcusunun helikopterlerle kurtarılmasının ardından römorkörler yardımıyla Molde limanına ulaştığını belirtti.

​Geminin limana demir atmasının ardından içindeki 436 yolcunun da güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Geminin bağlı olduğu Viking Ocean Cruises şirketinden yapılan açıklamada, gemideki 479 yolcunun helikopterlerle karaya ulaştırıldığı, 20'sinin hafif yaralı olduğu kaydedilmişti. Açıklamada, 436 yolcu ile 458 mürettebatın hala gemide olduğu belirtilerek, kurtarma çalışmalarının, 8 metreyi aşan dalgalarla mücadele edilen zorlu koşullar altında gece boyu sürdüğü bildirilmişti.

​Açıklamada ayrıca, geminin son derece tehlikeli ve ulaşılması güç bir bölgede arıza yaptığı ve yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği, dört motorundan üçünün yeniden çalıştırıldığı ve römorkörler yardımıyla geminin Molde limanına doğru çekilmeye başlandığı aktarılmıştı.

Norveç'in Tromso kentinden Stavanger kentine doğru gitmekte olan turistik yolcu gemisinin dün denizin ortasında arızalanmasının ardından yapılan acil yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Bölgeye 5 helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisi sevk edilmiş ancak kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma gemileri geri dönmek zorunda kalmıştı.

Geminin, “motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği” vurgulanırken, kurtarma ekibi, gemide mahsur kalan yolculardan 479’unun kurtarıldığını duyurdu.

Geminin ait olduğu şirket Viking Ocean Cruises’in yaptığı açıklamada; gemide bin 373 kişinin bulunduğu, bunlardan 479’unun kurtarıldığını; geminin 4 motorundan 3’ünün çalışmakta olduğunu duyurdu.

Fræna Belediye Başkan yardımcısı Jan Arve Dyrnes, geminin yolcu ve personelle birlikte Molde şehrine getirildiğini belirtti. Ayrıca, tahliye edilen yolcuların otele ya da hastaneye sevk edildiği de belirtildi.

Vira Haber