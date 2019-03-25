TÜRDEF'de yola Erkan Dereli ile devam edilecek

Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun Seçimli Genel Kurulu yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde yapılan seçime delegeler büyük ilgi gösterdi. Seçimli Genel Kurulda Arif Bostan ile mevcut Başkan Erkan Dereli yarıştı. Genel Kurulda kayıt yaptıran 111 kişiden 110 kişi oy kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Bülend Temur sonuçları açıkladı. Buna göre Erkan Dereli geçerli 110 oyun 67’sini aldı. Dereli böylece federasyondaki başkanlık görevine bir dönem daha devam edecek.

Dereli, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Burada kaybeden yok. Hepimiz kazandık. Türk denizciliği, Türk denizcilik sektörü kazandı” dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerde oluştu

Asil üye listesi

Erkan Dereli (DEFAMED)

Baybora Yıldırım (DEFAMED)

Ahmet Hamza (DEFAMED)

Cengiz Karabüber (TÜRKKAPDER)

Koray Karagöz (TÜRKKAPDER)

Tuğsan İşiaçık (TÜRKKAPDER)

Kayhan Aytuğ (DEFAMED)

Görkem Elmalıpınar (DEFAMED)

Hakan Karaca (İÜDDUİMED)

Serdar Argıç (DDD)

Serdar Akdemir (TÜDEVMED)

Bengi Şan (İTÜGİMDER)

Abdullah Demirdöven (Denizcilik ve Tersane Mensupları)

Umut Görceğiz (ODOMED)

Hamza Doğruyol (Beykoz Den. Der)

Yedek üye listesi

Alper Demircan (DEFAMED)

Ayşe Aslı Başak (DEFAMED)

Umut Çınar (DEFAMED)

Mehmet Avcı (TÜDEVMED)

Atalay İm (İDOKABAD)

Ali Vehbi Üstün ((DEFAMED)

Alaattin Yıldırım (DEFAMED)

Denetleme Kurulu Asil Üye Listesi

Atilla Çiftçigüzeli

Naşid Yamaner

Gökhan Divan

Denetleme Kurulu Yedek Üye Listesi

Barış Dedetaş

Göngör Erbaş

Gürkan Akar

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