Yurt Genelinde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise yarın sabahtan itibaren kuzeyden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vira Haber