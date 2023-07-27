Muğla'da 21 Plajda Engellilere Hizmet Sunuluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Engelsiz Plajlar Projesi ile engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve hayatın her anına dahil olabilmeleri hedefleniyor.

Bodrum'da 7, Dalaman'da 2, Datça'da 5, Fethiye'de 2, Milas'ta 3, Ortaca ve Ula ilçesinde ise birer plajda engelliler denize girebiliyor.

Ortaca ilçesinde engelsiz plajdan yararlanan Salim Aydoğan, uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu ve diğer vatandaşlar gibi denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini, uygulamayla rahatlıkla denize girdiğini ifade eden Aydoğan, "Denize girerken belediye çalışanları da bize çok yardımcı oluyor. Başta projenin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim." dedi.

Datça'da engelsiz plajdan faydalanan Ömer Balan ise eskiden denize girme konusunda büyük zorluk yaşadıklarını, projeyle rahatlıkla bu zevki tattıklarını kaydetti.

Vira Haber