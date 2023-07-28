MİLGEM 6-7-8 Gemileri İçin Sözleşmeler İmzalandı

Söz konusu anlaşmalar, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. gününde yapıldı.

Bu kapsamda, MİLGEM 6-7-8 Gemileri Dizel Jeneratör Setleri Tedariki Sözleşmesi İmza Töreni, TAIS OG ve STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirildi.

Diğer bir sözleşme olan "MİLGEM 6-7-8 Gemileri Klaslama Hizmet Alımı Sözleşmesi İmza Töreni" ise İşbir Elektrik Sanayi AŞ ile TAIS OG ve STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında yapıldı.

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