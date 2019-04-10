Yurtdışından mavi turlara talep arttı. Talep artışının nedeni İngiltere’de yayınlanan The Telegraph Gazetesi’nin 2019'un en iyi 10 tekne tatili listesinde Türkiye'yi 5'nci sırada yer alması.

Maviturcular en çok Gökova, Marmaris, Göcek, Dalaman ve Fethiye koylarını tercih ediyor. Marmaris ve Bodrum'da tur teknelerindeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, "Bu yıl bölgemize gelecek yerli-yabancı turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde artış bekliyoruz. Ülkemizde mavi tur için 7 yıldızlı turizm deniliyor. Bu çok doğru. Özellikle yabancılar ülkemizi bu nedenle tercih ediyor" dedi.

Vira Haber