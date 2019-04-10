Denizde 170 kilo kokain bulundu

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sahilden birkaç kilometre açıkta su geçirmez paketler içinde cankurtaran yeleklerine sarılı kokain bulunduğunu duyurdu.

Uyuşturucunun hangi gemiden atıldığını henüz tespit edemediklerini belirten İçişleri Bakanı Mladen Marinov, teslimat yöntemine dikkat çekti. Bakan Marinov, açık denizde uyuşturucuyu teslim edenle alıcının birbirini görmeden sevkiyatın gerçekleştirilmek istendiğini ancak bunu önlediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz Pazar günü Romanya'nın Karadeniz kıyısında da kokain dolu paketler bulunmuştu.

Vira Haber