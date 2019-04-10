İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SU SPORLARI

  3. Dragut Sailing Cup’ın birinci ayağı gerçekleşti
Dragut Sailing Cup’ın birinci ayağı gerçekleşti

Dragut Sailing Cup’ın birinci ayağı gerçekleşti

D-Marin Turgutreis ve Turgutreis Yelken Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen Dragut Sailing Cup yarışlarının ilk ayağı 06-07 Nisan tarihinde gerçekleşti.

A+A-

Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen D-Marin Turgutreis Marina ev sahipliğinde gerçekleşen Dragut Sailing Cup yat yarışlarının ilk ayağı 06-07 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Olumsuz hava koşulları ve sert rüzgar nedeniyle ilk gün yapılamayan yarışlar, ikinci gün havanın hafiflemesiyle 2 yarış birden yapıldı.

IRC 1 Divizyonda Ercüment Gümrük skipperlığında “Bodtüm Keyif 60” teknesi, IRC 2 Divizyonda Yasemin Akyıl skipperlığında “Armador” teknesi, destek Divizyonda Barbaros Uludağ skipperlığında “Nora” Teknesi birinci oldu.

Yarışların ikinci ayağı 20-21 Nisan, üçüncü ayağı ise 08-09 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Üç ayaklı trofe sonunda dereceye giren teknelere ücretsiz bağlama, çekme-atma bedeli, D-Marin Transit Pass gibi etkileyici armağanlar verilecek.

1554885890-dragut-cup-1-ayak-57.jpg

1554885898-dragut-cup-1-ayak-55.jpg1554885902-dragut-cup-1-ayak-212.jpg

1554885910-dragut-cup-1-ayak-249.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.