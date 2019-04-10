Dragut Sailing Cup’ın birinci ayağı gerçekleşti
D-Marin Turgutreis ve Turgutreis Yelken Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen Dragut Sailing Cup yarışlarının ilk ayağı 06-07 Nisan tarihinde gerçekleşti.
Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen D-Marin Turgutreis Marina ev sahipliğinde gerçekleşen Dragut Sailing Cup yat yarışlarının ilk ayağı 06-07 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Olumsuz hava koşulları ve sert rüzgar nedeniyle ilk gün yapılamayan yarışlar, ikinci gün havanın hafiflemesiyle 2 yarış birden yapıldı.
IRC 1 Divizyonda Ercüment Gümrük skipperlığında “Bodtüm Keyif 60” teknesi, IRC 2 Divizyonda Yasemin Akyıl skipperlığında “Armador” teknesi, destek Divizyonda Barbaros Uludağ skipperlığında “Nora” Teknesi birinci oldu.
Yarışların ikinci ayağı 20-21 Nisan, üçüncü ayağı ise 08-09 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
Üç ayaklı trofe sonunda dereceye giren teknelere ücretsiz bağlama, çekme-atma bedeli, D-Marin Transit Pass gibi etkileyici armağanlar verilecek.
Vira Haber
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