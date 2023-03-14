Yusufeli Barajı ve HES'te Su Yüksekliği 78 Metreyi Aştı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Artvin'deki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınmasının ardından kontrollü şekilde yükselen barajdaki su seviyesi 78,10 metreye ulaştı.

Vira Haber