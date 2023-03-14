Japonya'ya Verilen Gemi Siparişleri Şubat Ayında Azaldı

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın şubat ayında, bir önceki aya kıyasla %99.9 düşüşle toplam ağırlığı 783,500 gros tona ulaşan ve 14 adedi yük gemisi, 5 adedi tanker olan 19 gemi siparişi aldı.

Ocak ayında gemi siparişleri 29 adet olarak keydedilmişti. Bu yılın ocak-şubat döneminde Japonya toplam ağırlığı 1.92 milyon gros tona ulaşan 49 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %101.3 artış göstermiş oldu.

Öte yandan ocak ayında 957.647 gros ton ağırlığında 22 gemi ihreç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 637.241 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

Bu yılın ocak- şubat döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %11.7 artışla 1,59 milyon gros ton ağırlığına sahip 36 gemi ihraç etti.

Vira Haber