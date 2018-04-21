"Yüzen adalar" ziyaretçilerini bekliyor

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bulunduğu Çat Barajı kıyılarında vatandaşlar, bir yandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartabiliyor.

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, yaptığı açıklamada, Çat Barajı kurulmaya başladığında burada yer alan yüzen adaların devasa büyüklükte olduğunu anımsattı.

Yüzen adalar çiçeklenecek

Baraj yapımının ardından adalarda ciddi anlamda dağılma ve ayrışma olduğunu ifade eden Eşki, şunları belirtti:

"Bazı adalar da karaya vurdu. İnönü Üniversitesi ile yapılan çalışmalar neticesinde bazı bölgelere çelik halatlar gerilmek suretiyle adaların karaya vurması engellemeye çalışıldı ve kısmen başarıldı.Yüzen adalar karaya vurduktan sonra içten içe yanmaya başlıyor. Belli bir süre yandıktan sonra da yüzemez hale geliyor ve 'torf' diye adlandırılan çiçek ekim toprağına dönüşüyor.Yaz dönemine kadar birkaç adadan torfu göle kavuşturmuş olacağız. Bu toprakları mevcut yüzen adalarımızın üzerine güzelce örtü olarak sereceğiz ve üstlerine çiçek ekmek suretiyle yüzen adaların görselliklerini artıracağız."

Eşki, yüzen adaların Türkiye'de nadir bulunduğunu diye getirerek, "Hatta Bingöl'deki küçük adacıklar sayılmadığı taktirde geniş çaplı kütleleri itibariyle Çelikhan'daki adalar Türkiye'de tektir. Bu adaları turizme kazandırmayı ve buraya daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.

















Vira Haber