Tırhandil Cup 2018 Kış Trofesi V. Etap Yarışları Sona Erdi

21 Nisan Cumartesi sabahı saat 10:00’da Gemibaşı Restoran’da yapılan brifingde Tırhandil Cup’ın başhakemi uygulanacak genel kuralları kısaca hatırlattı. V. Etap’ta 8 tekne katıldı.

Yarışmanın V. Etap’ın ilk gün mücadelesine katılan sporcular, rüzgâr sert olmasına rağmen, Bodrum – Çelebi Adası – Bodrum coğrafi rota yarışı yapıldı. 2. gün yarışı Pazar günü hem şamandıra, hem de 17 millik coğrafi rota yarışı olarak yapıldı.

OTOKAR TIRHANDİL CUP 2018 KİŞ TROFESİ’NİN V. ETAP SONUÇLARI



1. GARGANTUA

2. HIZIR

3. ALICE

Cumartesi günü yarışlar bittikten sonra Trandil Pub isimli mekanda IV. Etap Ödül Töreni yapıldı. Ödülleri, III. Etap’ta sıralama yapan teknelerin skipperleri takdim etti.

Bu sefer ortaya heyecan dolu bir yarış çıktı. OTOKAR Tırhandil Cup 2018 Kış Trofesi’nin son, VI. Etap, 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.























Vira Haber

