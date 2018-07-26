‘Yüzen ahır’ın Samsun’a girmesi yasak

Geçtiğimiz hafta 22 bin 500 büyük baş hayvanın içinde bulunduğu 'Angus dolu gemi' hafta başında Samsun'dan ayrılmıştı. 4 gün boyunca Samsun'a yaydığı kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlanırken, kapı pencere açılamaz olmuştu.

Samsunlu vatandaşlar; hem yerel hem de ulusal medyaya yaptıkları açıklamalarda, 'Angus' dolu gemiden çıkan kötü kokuya tepki göstermişti. "Ve neden Samsun?" diye sormuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valiliği de hafta başında şehri terk eden, 4 gün boyunca şehri etkisi altına alan kötü kokunun sahibi Angus dolu geminin bir daha şehir merkezine gelmeyeceğini, hayvan kontrollerinin de açık denizde yapıldıktan sonra geminin başka limanlara yanaşacağını duyurdu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Samsun İlkadım İlçesi'nde bulunan Samsunsport Limanı'na gelen büyükbaş hayvan gemilerinden kaynaklı yoğun koku şikayetlerine karşılık olarak alınacak tedbirlere karşı, 25 Temmuz 2018 tarihinde Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından aşağıda maddeler halinde belirlenen kararlar alınmıştır.

KONTROLLER AÇIK DENİZDE OLACAK

Buna göre; Hayvan yüklü gemiler tahliye edilirken limanda uzun süre kalıp kokunun yayılmasına ve kokudan etkilenme süresinin artmasına sebebiyet verilmemesi için, ithal edilen hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin gemi limanı yanaşmadan açık denizden yapılmasına, koku probleminden etkilenen nüfus sayısının asgariye indirgenebilmesi için hayvan yüklü gemilerin Samsun'un nüfusu en yoğun ilçesi olan İlkadım İlçesi'nde bulunan hudut kapısı yerine diğer hudut kapılarından girmesi şeklinde tedbir alınması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Vira Haber