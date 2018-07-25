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Rusya Kızıldeniz'de doğalgaz arayacak 

Rusya Kızıldeniz'de doğalgaz arayacak 

Sudan, Kızıldeniz`de var olduğu düşünülen doğalgazın ortaya çıkarılması için Rus şirketiyle anlaşma imzaladı.

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Hükümetten yapılan açıklamada, heyetlerin, Sudan Petrol ve Gaz Bakanı  Ezheri Abdülkadir ve Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılken  başkanlığında başkent Hartum'da bir araya geldiği kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Rus şirket "Ross Geology", Sudan ile  istişareli şekilde Kızıldeniz bölgesinde doğalgaz arama çalışması yapacak.

Arama çalışmalarının ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Ezheri Abdülkadir, konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, "Kızıldeniz, ülkenin merkezi konumundadır. Port Sudan şehrinde,  petrol ve doğalgaz aramak ve bunları ortaya çıkarmak için gerekli adımları  atıyoruz." dedi.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılken, iki günlük  ziyaret kapsamında Sudan'a gelirken, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başta olmak  üzere birçok bakanla ikili toplantılar gerçekleştirdi.

Sudan Devleti, ABD'nin 20 yıl uyguladığı ekonomik yaptırımları geçen  yıl ekim ayında kaldırmasının ardından enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak için  başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ortak anlaşmalar imzalıyor.

Vira Haber

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