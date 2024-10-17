Yüzerek Karşıya Geçmeye Çalıştı

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-105) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber