Yüzerek Karşıya Geçmeye Çalıştı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-105) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Yunanistan, Muğla, Yunan Adaları
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