Türkiye'de Bir İlk: ASEF ve SEA Europe Önemli Toplantılarını İstanbul'da Gerçekleştiriyor

ASEF ve SEA Europe, GİSBİR’in asil üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor ve bu yıl ilk kez Türkiye’de önemli etkinliklerine imza atacaklar.

ASEF, 51 Asya ve Avrupa ülkesini bir araya getirerek kültürel ve akademik iş birliğini teşvik eden, küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler arayan bir kuruluş olarak biliniyor. Öte yandan SEA Europe, Avrupa’nın gemi inşa ve denizcilik ekipmanları sanayisini temsil eden ve sektörel iş birliğini destekleyen bir diğer önemli kuruluş.

Denizcilik Sektöründe Tarihi Bir Adım: ASEF ve SEA Europe Türkiye’de Toplanıyor

ASEF Genel Kurulu, Asya ve Avrupa’dan gelen katılımcılarla 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı ise 24 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’de yapılacak. Bu organizasyonlar, GİSBİR’in denizcilik sektöründe küresel arenada aktif bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu önemli toplantılar, Türkiye’nin denizcilik sektörü açısından tarihi bir öneme sahip olup, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi adına büyük bir fırsat sunuyor.

Etkinlik Programı ve Basın Katılımı Program detayları aşağıdaki gibidir:

21 Ekim 2024 – ASEF Genel Kurul Günü

13:30 - 17:30 | ASEF Genel Kurul – Marriott Kozyatağı (Basın akredite olabilir)

19:00 | ASEF Genel Kurul Akşam Yemeği – Marriott Citrus Hall (Basın akredite olabilir)

22 Ekim 2024 – ASEF Forum Günü

08:00 - 17:30 | ASEF Forum – Marriott Kozyatağı (Basın akredite olabilir)

TIME AGENDA (DRAFT) 08:00 - 09:00 Conference Registration Host: ASEF Secretary General 9:00 - 09:45 Opening Speech: ASEF Chairman (Mr. SUN Wei) GISBIR Chairman (Mr. Murat KIRAN) Ship, Yacht and Marine Services Exporters Association (Chairman) (Mr. Cem SEVEN) Turkish Chamber of Shipping (Chairman) (Mr. Tamer KIRAN) Deputy Minister of Transport and Infrastructure of the Republic of Turkey (Durmus Unuvar (TBC) 9:45–10:00 The Critical role of shipbuilders to decarbonizing International Shipping: A case of IMO 2023 GHG Strategy Marine Environment Protection Committee (Dr. Harry T. Conway) 10:00 - 10:15 Current Status and Future Trends of the World Shipbuilding Industry China Association of the National Shipbuilding Industry (Mr. XIE Yu) 10:15 - 10:30 ASEF Technical Work and Future Focus Shipbuilder’s Association of Japan (Mr. Naoki Ueda) 10:30 - 10:45 Tea Break 10:45 - 11:00 New develops in the Asian shipbuilding industry Korea Offshore & Shipbuilding Association (Mr. Jong Woo PARK) 11:00 - 11:15 Challenges faced by ASA Asia Shipowners Association (Mr.Dylan Ow) 11:15 - 11:30 ACS and its activities and issues on regulatory developments in the Maritime Industry Association of Asian Classification Societies (Mr. N.Girish) 11:30 - 11:45 The development of Turkish Shipbuilding industry Turkish Shipbuilders’ Association (GISBIR) Mehtap OZDEMİR 12:00 - 14:30 Lunch Time 14:30 - 15:40 70mis PANEL 1: The characteristics of Turkish Shipbuilding Industry and its role in world’s maritime society Host Guests: GISBIR – PROF.DR MUSTAFA INSEL Discussion Guests (TBC): GISBIR - Elif Ceren GULCEK, 2) Türk Loydu – Prof. Dr. Oral Erdoğan 3) Damen Shipyard - Gokhan Koseoglu, 4) - Gregory PAPADAKIS / Papadakis Shipyard Brokers, 5) –Arda Ozan DEMIRCELIK TK Tuzla Shipyard, 6)- Mare Forum - Ioannis Kostoulas 15:40 - 16:00 Tea Break 16:00 - 17:10 70mis PANEL 2: How to Deepen the Partnership in Asian Maritime Industry with European Hosted Guests: GISBIR – NURETTIN CALISKAN Discussion Guests: 1) Christophe Tygaat (Sea Europe) 2) Tae Il LEE (KOSHIPA), 3) Katerina Elikonida Maroudi (BIMCO), 4) Cem Huroglu – Data Hidrolik A.S, 5) Mare Forum - Ioannis Kostoulas, 6) Erhan Esinduy - ESKO Group of Companies 7) İsmail Gursoy – Gurdesan Shipyard 17:10 - 17:20 Information of the next forum - ASEF (Shipbuilder’s Association of Japan) CLOSING

23 Ekim 2024

09:00 - 12:00 | ASEF A3 Uzmanlar Toplantısı – Marriott Kozyatağı

09:30 - 12:30 | SMRC Toplantısı – GİSBİR Ofis

18:30 | SEA Europe & SMRC Hoşgeldin Yemeği – Holiday Inn Tuzla (Basın akredite olabilir)

24 Ekim 2024 – SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı

09:30 - 13:30 | SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı – Holiday Inn Tuzla

18:00 | SEA Europe Yönetim Kurulu Akşam Yemeği – Dodo Restaurant

25 Ekim 2024 – SEA Europe & SMRC Üyeleri Turistik Gezi

10:00 - 16:00 | SEA Europe & SMRC Üyeleri Turistik Gezi

Basın akreditasyonları için belirli etkinlikler açık olup, ilgili akreditasyon işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.