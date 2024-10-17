Türkiye'de Bir İlk: ASEF ve SEA Europe Önemli Toplantılarını İstanbul'da Gerçekleştiriyor
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), bu yıl Asya-Avrupa Vakfı (ASEF) ve Gemi İnşa ve Deniz Ekipmanları Birliği (SEA Europe) toplantılarına ev sahipliği yapıyor.
ASEF ve SEA Europe, GİSBİR’in asil üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor ve bu yıl ilk kez Türkiye’de önemli etkinliklerine imza atacaklar.
ASEF, 51 Asya ve Avrupa ülkesini bir araya getirerek kültürel ve akademik iş birliğini teşvik eden, küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler arayan bir kuruluş olarak biliniyor. Öte yandan SEA Europe, Avrupa’nın gemi inşa ve denizcilik ekipmanları sanayisini temsil eden ve sektörel iş birliğini destekleyen bir diğer önemli kuruluş.
Denizcilik Sektöründe Tarihi Bir Adım: ASEF ve SEA Europe Türkiye’de Toplanıyor
ASEF Genel Kurulu, Asya ve Avrupa’dan gelen katılımcılarla 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı ise 24 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’de yapılacak. Bu organizasyonlar, GİSBİR’in denizcilik sektöründe küresel arenada aktif bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bu önemli toplantılar, Türkiye’nin denizcilik sektörü açısından tarihi bir öneme sahip olup, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi adına büyük bir fırsat sunuyor.
Etkinlik Programı ve Basın Katılımı Program detayları aşağıdaki gibidir:
21 Ekim 2024 – ASEF Genel Kurul Günü
13:30 - 17:30 | ASEF Genel Kurul – Marriott Kozyatağı (Basın akredite olabilir)
19:00 | ASEF Genel Kurul Akşam Yemeği – Marriott Citrus Hall (Basın akredite olabilir)
22 Ekim 2024 – ASEF Forum Günü
08:00 - 17:30 | ASEF Forum – Marriott Kozyatağı (Basın akredite olabilir)
TIME
AGENDA (DRAFT)
08:00 - 09:00
Conference Registration
Host: ASEF Secretary General
9:00 - 09:45
Opening Speech:
9:45–10:00
The Critical role of shipbuilders to decarbonizing International Shipping: A case of IMO 2023 GHG Strategy
Marine Environment Protection Committee (Dr. Harry T. Conway)
10:00 - 10:15
Current Status and Future Trends of the World Shipbuilding Industry
China Association of the National Shipbuilding Industry (Mr. XIE Yu)
10:15 - 10:30
ASEF Technical Work and Future Focus
Shipbuilder’s Association of Japan (Mr. Naoki Ueda)
10:30 - 10:45
Tea Break
10:45 - 11:00
New develops in the Asian shipbuilding industry
Korea Offshore & Shipbuilding Association (Mr. Jong Woo PARK)
11:00 - 11:15
Challenges faced by ASA
Asia Shipowners Association (Mr.Dylan Ow)
11:15 - 11:30
ACS and its activities and issues on regulatory developments in the Maritime Industry
Association of Asian Classification Societies (Mr. N.Girish)
11:30 - 11:45
The development of Turkish Shipbuilding industry
Turkish Shipbuilders’ Association (GISBIR)
Mehtap OZDEMİR
12:00 - 14:30
Lunch Time
14:30 - 15:40
70mis
PANEL 1: The characteristics of Turkish Shipbuilding Industry and its role in world’s maritime society
Host Guests: GISBIR – PROF.DR MUSTAFA INSEL
Discussion Guests (TBC):
5) –Arda Ozan DEMIRCELIK TK Tuzla Shipyard, 6)- Mare Forum - Ioannis Kostoulas
15:40 - 16:00
Tea Break
16:00 - 17:10
70mis
PANEL 2: How to Deepen the Partnership in Asian Maritime Industry with European
Hosted Guests: GISBIR – NURETTIN CALISKAN
Discussion Guests:
1) Christophe Tygaat (Sea Europe) 2) Tae Il LEE (KOSHIPA), 3) Katerina Elikonida Maroudi (BIMCO), 4) Cem Huroglu – Data Hidrolik A.S, 5) Mare Forum - Ioannis Kostoulas, 6) Erhan Esinduy - ESKO Group of Companies 7) İsmail Gursoy – Gurdesan Shipyard
17:10 - 17:20
Information of the next forum - ASEF (Shipbuilder’s Association of Japan)
CLOSING
23 Ekim 2024
09:00 - 12:00 | ASEF A3 Uzmanlar Toplantısı – Marriott Kozyatağı
09:30 - 12:30 | SMRC Toplantısı – GİSBİR Ofis
18:30 | SEA Europe & SMRC Hoşgeldin Yemeği – Holiday Inn Tuzla (Basın akredite olabilir)
24 Ekim 2024 – SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı
09:30 - 13:30 | SEA Europe Yönetim Kurulu Toplantısı – Holiday Inn Tuzla
18:00 | SEA Europe Yönetim Kurulu Akşam Yemeği – Dodo Restaurant
25 Ekim 2024 – SEA Europe & SMRC Üyeleri Turistik Gezi
10:00 - 16:00 | SEA Europe & SMRC Üyeleri Turistik Gezi
Basın akreditasyonları için belirli etkinlikler açık olup, ilgili akreditasyon işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
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