Yüzerken sürat teknesi çarptı

Balıkesir Erdek'te önceki gün Elvan Fırat Taşdöğen (46), Çuğra sahillinde denize girdi. 'Alpina' adlı sürat teknesi güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Tekne, 50 metre mesafedeki 3 kişinin üzerine doğru ilerledi, Taşdöğen'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçiren kadına, yakındaki bir tekne sahibi yardım etti. Çevredeki vatandaşlar da denize girerek, bir kolu kırıldığı öğrenilen kadını sahile çıkardı. Kolunda ve göğsünde kesikler olan ve kan kaybeden kadının nabzının durduğu saptandı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Taşdöğen'in Ankara'da yaşadığı, ailesiyle bir süre önce Erdek'teki yazlıklarına tatile geldiği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Sürat teknesini kullanan müteahhit Ender K. (51), Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıp polise teslim edildi. Mahkemede Taşdöğen'i göremediğini ve pişman olduğunu söyleyen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ender K.'nın amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı olduğu ortaya çıktı.

OĞLUMA ŞİMDİ NE DİYECEĞİM

Acı haberle yıkılan kadının eşi Aydın Taşdöğen, "Böyle bilinçsiz insanlara en ağır cezalar verilsin ki ders olsun. Bir oğlumuz var, şimdi ona annesinin öldüğünü nasıl söyleyeceğim" dedi.

Vira Haber