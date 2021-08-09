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Nil Nehri’nde bir yolcu teknesi alev alev yandı

Nil Nehri’nde bir yolcu teknesi alev alev yandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı.

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Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Mısır basınında yer alan haberlerde, teknede çıkan yangının ardından kısa sürede çalışanların tahliye edildiği belirtildi.

Yerel yetkililerin harekete geçmesi üzerine sivil savunma ve itfaiye ekipleri ise olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması üzerine yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, yangının kısa devre nedeniyle teknenin 2. katında çıktığını ifade etti.

Vira Haber

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