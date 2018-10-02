Yüzlerce yolcusu bulunan feribotta patlama!

Almanya'nın Kiel kentinden Litvanya'nın Klaipeda kentine giden ve içinde 335 kişinin bulunduğu belirtilen feribotta patlama meydana geldi.

Litvanya ordusu, feribotun yandığını duyurdu. Yangın makine dairesinde gerçekleşen patlama nedeniyle başladı.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki kenti Kaliningrad açıklarında meydana gelen olayın ardından, Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

Rus yetkililer, "Litvanya bandıralı geminin makine dairesinde patlama oldu. 37'si mürettebat 335 kişi gemide" dedi.

Feribotun Litvanya bayrağı taşıdığı belirtilirken, Rusya ve Litvanya'ya bağlı kurtarma ekipleri ile kurtarma helikopterlerinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

İlk gelen bilgilere göre Rus ve Litvan kurtarma ekipleri tahliye operasyonu başlattı ve feribottaki 298 yolcu ve 37 personeli tahliye etti.

Regina Denizyolları'na ait feribot Almanya'nın Kiel limanından Litvanya'nın Klaipeda kentine ulaşmak için yola çıkmıştı.

İlk belirlemelere göre olayda hayatını kaybeden kimse olmadı.TASS haber ajansının aktardığına göre yolcular ve mürettebat güvenli bir yere tahliye edildi. Ancak geminin motorları durduğu için sürüklenmeye devam ediyor. Yetkililer gemideki yangının söndürüldüğünü belirtti.

DFDS SEAWAYS şirketinden açıklama

Öte yandan Danimarkalı feribot şirketi sadece motor arızası olduğunu, yangın çıkmadığını belirtti.

Danimarkalı 'DFDS SEAWAYS 'şirketi kendilerine ait 'Regina Seaways' adlı feribotun motor arızası sonucu 294 yolcusuyla birlikte Baltık Denizi'nde mahsur kaldığını duyurdu.

DFDS arıza sonucu gemide duman oluştuğunu bunun da gemideki yangın söndürme sistemini tetiklediğini belirtti. Yaralı olmadığı, yolcuların önlem olarak toplanma alanlarına tahliye edildiği ancak 'durumun kontrol altında' olduğu vurgulandı.

Gemide hasar meydana gelip gelmediği ise bilinmiyor. Feribotun tek başına yola devam edemeyeceği de henüz netleşmedi.

Vira Haber