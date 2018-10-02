ABD destroyeri Çin Denizi'nde

Amerikalı yetkili, USS Decatur adlı muhribin Pazar günü Spratly Adaları'ndaki bazı resiflerin 12 deniz mili yakınından seyrettiğini söylemişti. Washington, Çin'in, Japonya ve diğer bazı Güneydoğu Asya ülkelerinin donanmalarının seyrettiği stratejik Çin Denizi'ndeki

seyrüsefer özgürlüğünü kısıtladığı görüşünde. Çin'in, her yıl 5 trilyon dolar değerinde deniz ticaretinin

yapıldığı Güney Çin Denizi'nde iddia ettiği hakları Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam tanımlıyor. Çin savunma bakanlığı ABD gemisini bölgeyi terk etmesi için uyarmak üzere, bölgeye Çin donanmasından bir geminin gönderildiğini söyledi.

Bakanlık, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve çevreleyen sularda tartışılmayan haklara sahip olduğunu belirtti. "ABD tarafı ısrarla Güney Çin Denizi adaları yakınına izinsiz olarak donanma gemileri göndererek Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehdit ediyor, Çin-ABD askeri ilişkilerini ve

bölgenin uyum ve istikrarına ciddi zarar veriyor." Bakanlık, "Çin silahlı kuvvetleri ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli adımları atacaktır" dedi.

Vira Haber