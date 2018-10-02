Akdeniz'de sığınmacı teknesi battı: 34 ölü

BM Mülteciler Ajansı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'in batısında sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 34 sığınmacının yaşamını yitirdiği belirtildi.

BM Mülteciler Ajansı, Fas donanması ve bir İspanyol yardım örgütünden aldığı bilgileri kamuoyuna duyurdu.

Pazar gününden beri denizde sürüklenen teknede 60 kişi olduğu belirtildi. Teknedeki 34 sığınmacının boğulduğu, 26'sının ise kurtarıldığı ifade edildi.

Vira Haber