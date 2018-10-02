Şili, Bolivya'nın denizle ilgisini kesti

Bolivya, 1884’te Pasifik Savaşı’nda Şilli’ye kaybettiği denize erişim hakkı için Uluslararası Adalet Divanından (UAD) beklediği cevabı alamadı. UAD, Şili'nin Bolivya'ya denize erişim izni verilmesini müzakere etmek zorunda olmadığını 12'ye karşı 3 oyla kabul etti.

Uluslararası Adalet Divanı, Bolivya ile güney komşusu Şili arasındaki deniz ihtilafı ile ilgili kararını verdi. Bolivya, 19'uncu yüzyılın sonlarından kalma Pasifik Okyanusu'na erişim konusunda son olarak davasını UAD'ye taşımıştı. 1884'te Peru ile birleşerek Şili'ye açtıkları savaşı kaybeden Bolivya, denize olan tüm erişimini de kaybetmişti.

Sonuçlanan mahkeme, Şili'nin Bolivya'ya denize erişim izni verilmesini müzakere etmek zorunda olmadığı kararını verdi. 5 yıllık müzakereler sonunda alınan kararın son ve bağlayıcı olduğu da açıklandı.

Birleşmiş Milletlerin en üst mahkemesindeki yargıçlar, Şili'nin veya Bolivya'nın ihtilaflı kıyı şeridi için haklara sahip olup olmadıklarına karar verme konusunda çekimser kalarak, sadece Şili'nin Bolivya ile müzakere etme zorunluluğu olup olmadığı üzerinde karar vermek için toplandı.

UAD mahkemesi yargıcı Abdulqawi Ahmed Yusuf, Şili'nin böyle bir zorunluluğa sahip olmadığını 12'ye karşı 3 oyla kararlaştırdıklarını açıkladı. Lahey'deki UAD mahkemesinde açıklanan karar Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales'e büyük darbe oldu. Yargıç, Bolivya'nın argümanlarını birer birer reddetti.

2006'dan beri iktidarda olan Morales, 2019'da dördüncü dönem için cumhurbaşkanı olmak istiyor. Denize erişimi olmamasına rağmen, Bolivya'nın küçük bir donanması bile var. Hatta ülkede her yıl Denizcilik Günü'nü de kutlanıyor.

Vira Haber