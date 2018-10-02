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Foça yüzülebilecek duruma geldi

Foça yüzülebilecek duruma geldi

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize  sızan akaryakıtı temizleme çalışmalarının tamamlandığı, belirtilerek, şu ande Foça'da gönül rahatlığıyla yüzülebileceği açıklandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize  sızan akaryakıtı temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Denizimiz  tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir  konumda." dedi.

Kuran, Gencelli sahilinde yaptığı basın açıklamasında, 31 Ağustos'ta  Sahil Güvenlik Komutanlığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne olayı  bildirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla  hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Kıyıda 1,5 kilometrelik bir sahil şeridinin kirlendiğini  belirlediklerini anlatan Kuran, şöyle devam etti:

"Acil müdahale konusunda ekipmanları bulunan, kirliliğe müdahale  yetkisi bulunan iki firmamız hemen yetkilendirildi ve bölgeye intikal  ettirildiler. Solventlerle ve petlerle kirlilik temizledi kayalıklarda oluşan  kirlilik basınçlı sıcak sularla temizlendi. 85 kişiyle 30 gün boyunca gece gündüz  bilfiil temizlik sağlandı. Yaklaşık olarak 2 bin 400 ton katı ve 50 metreküp de  sıvı tehlikeli atık toplandı. Denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası  gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir konumda."

"Bu parayı gemiden tahsil edeceğiz"

Kirliliğe Harrier isimli Palau bayraklı bir geminin sebep olduğunu  anımsatan Kuran, İzmir Valiliği başkanlığında zarar tespit komisyonu kurulduğuna  işaret etti.

Söz konusu gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 milyon 674 bin lira  idari para cezası kesildiğine dikkati çeken Kuran, "Bizim amacımızı çocuklarımıza  dünden daha iyi bir yarın bırakmak. İyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza  devam etmektedir. Denizi görüyorsunuz, önceki fotoğraflarda vardır. 1 aylık  sürede burası eskisinden daha iyi bir hale getirildi." diye konuştu.

Geminin söküm için Türkiye'ye getirildiği aktaran Kuran, şunları  söyledi:

"Sadece ceza olarak düşünmeyin, buranın temizliği için de 25 milyon  liraya yakın masraf yapıldı. Bu da aynı şekilde gemiden tahsil edilecek. Sadece  ceza olarak bakılması çok doğru bir yaklaşım değil. Ceza ile ilgili gerekli  çalışmalarımız zaten sürüyor sürüyor. Gemiyi Aliağa'da bekletiyoruz. Şu anda ola  ki bir aksilik olmasın diye herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu ceza yurt dışı da  olsa yurt içi de olsa biz bu parayı bir şekilde inşallah alacağız."

Bu arada, kirliliğinin yaşandığı bölgedeki vatandaşların denize  girmeye başladığı kaydedildi.

Vira Haber

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