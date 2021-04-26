ZF Services Türk, Paydaşlarının Sağlığını Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile Tescilledi

Şirket 2020 yılının başında pandeminin ayak sesleri henüz yeni duyulmaya başlamışken, alınacak önlemleri ve de önlemlerin uygulanmasını koordine etmek üzere bir pandemi ekibi kurdu ve alınan kararların şirket içinde uygulanmasından sorumlu bir Pandemi Yöneticisi atadı. El hijyeninden, toplantı odalarının havalandırılmasına kadar birçok konuda uyarı ve bilgilendirme posterleri hazırlandı, maske ve el dezenfektanı temin edilerek tüm personele derhal dağıtımı sağlandı. Ayrıca bulaşma riskini minimize etmek üzere ofiste çalışma oranı azaltılarak, Covid-19 önlemleri kapsamında evden çalışma uygulaması başlatıldı ve de firmanın tesislerinde sosyal mesafe kurallarını sağlayacak şekilde personel bulunurluğu minimum düzeye düşürüldü. Bu oran pandeminin yoğunluğuna göre bir yıldan uzun süredir zaman zaman maksimum %50 olacak şekilde kontrollü olarak azaltılmakta ve arttırılmaktadır.

Çalışanlara pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları her fırsatta hatırlatan firma, bu konuda bilgilendirme e-postaları, hazırlanan Covid-19 kitapçıklarının dağıtımı ve iş yeri hekimlerinin verdiği eğitimler ile çalışanlarını sürekli bilgilendirmekte ve önlemlerin önemini hatırlatmakta, ayrıca her ay düzenlenen iletişim toplantıları ile de çift yönlü bilgi akışı gerçekleştirerek, proaktif önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Bugün şirket araçlarının pandemi kurallarına göre kullanımından kafeteryadaki oturma düzenine kadar birçok konuda standartlar oluşturan ZF Services Türk, bu sayede sadece çalışanlarının sağlığını değil, çalıştığı tüm paydaşlarının da bu süreçte hijyenik ve güvenli bir operasyondan faydalanmasını sağlamıştır. Firma, en son geçtiğimiz ay TSE’nin yaptığı denetim neticesinde Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Çabalarının TSE tarafından tescillenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını ileten İnsan Kaynakları Müdürü Burcu Hüsem, “Çalışanlarımız bizim için en önemli değer. Salgının ilk gününden bu yana sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak üzere birçok karar aldık, bunları harfiyen uyguladık ve hiçbirinden ödün vermedik” dedi.

Sözlerine devam eden Hüsem, “Eylül ayı itibarıyla haftalık düzenli Covid-19 testi taramasına başladık ve bugüne kadar 1.000’in üzerinde test gerçekleştirdik. Her hafta yapılan testler sayesinde birçok vakaya erken teşhis konulmasını sağladık. Aldığımız ve sıkı sıkıya uyguladığımız önlemler neticesinde şu ana kadar şirket içinde hiçbir bulaşma vakası yaşanmadı.”

ZF Friedrichshafen’ın 100% iştiraki olarak 1998 yılında kurulan ZF Services Türk, Sultanbeyli ve İkitelli’de yer alan tesislerinde toplam 70 personel çalışıyor.

Vira Haber