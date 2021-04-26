BM: Akdeniz'de 172 Göçmen Hayatını Kaybetmiş Olabilir

İnsani yardım örgütü SOS Mediterrannee, 130 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir plastik botun Trablus açıklarında alabora olmuş şekilde bulunduğu ve yapılan arama çalışmalarında 10 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Öte yandan Libya açıklarında iki plastik bottan yardım çağrısı alındığı ve bu botlardan birinde 40 kişinin olduğu belirtilirken, iki tekne için yapılan arama tarama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, 3 lastik botta meydana gelen kazada 172 göçmenin yaşamını yitirdiğine inandıklarını belirtirken isim vermeden, arama kurtarma çağrılarını karşılıksız bırakan ülkeleri eleştirdi.

Fransız insani yardım kuruluşu ise sene başından beri Akdeniz'de ölen mülteci sayısının 350 olduğunu ve bu sayıya son kazalarda yaşanan ölümlerin eklenmediğini ifade etti.

BM, Akdeniz ülkeleri tarafından yürütülen arama ve kurtarma operasyonlarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve göçmenlerin "güvenli olmayan limanlara" geri dönüşüne son verilmesi çağrısında bulunuyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü mart ayında yayınladığı raporunda 2020'de Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen sayısının 2 bin 200 olduğu işaret etti. Fakat yardım kuruluşları gerçek sayının çok daha fazla olduğunu ileri sürüyor. Zira battığı sanılan en az 5 tekne olduğu fakat gemilerin izlerine rastlanamadığından dolayı ölü sayısına dahil edilmediğini belirtiyor.

Vira Haber